Карандышев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карандышев Михаил

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Место рождения

Карандашово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Карандашово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Карандышев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Карандышева Лукерья Федоровна

Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карандышева Лукерья Федоровна

Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карандышева Лукерья Федоровна

Смерть
Неизвестно
Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
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