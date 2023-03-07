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Колонин Александр Федоров

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

16.08.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1881

Отец: Колонин Федор Федотов

Мать: Матрена Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
27.01.1907

Сын: Колонин Виктор Александров

Мать ребёнка: Шумилова Александра Петрова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Колонин Анатолий Александров

Мать ребёнка: Шумилова Александра Петрова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
04.10.1910

Сын: Колонин Владимир Александров

Мать ребёнка: Шумилова Александра Петрова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Колонин Николай Александров

Мать ребёнка: Шумилова Александра Петрова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
11.10.1915

Сын: Колонин Константин Александров

Мать ребёнка: Шумилова Александра Петрова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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