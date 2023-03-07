Колонин Александр Федоров
Место рождения
Дата рождения16.08.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1881
Отец: Колонин Федор Федотов
Мать: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
27.01.1907
Сын: Колонин Виктор Александров
Мать ребёнка: Шумилова Александра Петрова
Рождение ребёнка
1909
Сын: Колонин Анатолий Александров
Мать ребёнка: Шумилова Александра Петрова
Рождение ребёнка
04.10.1910
Сын: Колонин Владимир Александров
Мать ребёнка: Шумилова Александра Петрова
Рождение ребёнка
1911
Сын: Колонин Николай Александров
Мать ребёнка: Шумилова Александра Петрова
Рождение ребёнка
11.10.1915
Сын: Колонин Константин Александров
Мать ребёнка: Шумилова Александра Петрова
Смерть
Неизвестно