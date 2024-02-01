Лагуткин Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1976
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1976
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.2000
Сын: Лагуткин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Лагуткина Ольга
Рождение ребёнка
07.01.2002
Сын: Лагуткин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Лагуткина Ольга
Рождение ребёнка
22.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лагуткина Ольга