Лагуткин Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагуткин Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1976

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

2000 г.р.
2002 г.р.
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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1976

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.03.2000

Сын: Лагуткин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Лагуткина Ольга

Рождение ребёнка
07.01.2002

Сын: Лагуткин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Лагуткина Ольга

Рождение ребёнка
22.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагуткина Ольга

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