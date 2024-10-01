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Фиона Михайловна

Место рождения

Двоезёры, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Двоезёры, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Петр Космин

Рождение ребёнка
1906

Сын: Журавлев Василий Петрович

Отец ребёнка: Журавлев Петр Космин

Рождение ребёнка
1908

Сын: Журавлев Иван Петрович

Отец ребёнка: Журавлев Петр Космин

Двоезёры, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.03.1910

Сын: Журавлев Николай Петрович

Отец ребёнка: Журавлев Петр Космин

Двоезёры, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
31/03/1910 - крещение
Рождение ребёнка
27.05.1912

Сын: Журавлев Павел Петрович

Отец ребёнка: Журавлев Петр Космин

Двоезёры, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
крещен 28.05.1912
Рождение ребёнка
27.02.1916

Сын: Журавлев Петр Петрович

Отец ребёнка: Журавлев Петр Космин

Двоезёры, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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