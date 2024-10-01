Фиона Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журавлев Петр Космин
Рождение ребёнка
1906
Сын: Журавлев Василий Петрович
Отец ребёнка: Журавлев Петр Космин
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Журавлев Петр Космин
Рождение ребёнка
30.03.1910
Сын: Журавлев Николай Петрович
Отец ребёнка: Журавлев Петр Космин
31/03/1910 - крещение
Рождение ребёнка
27.05.1912
Отец ребёнка: Журавлев Петр Космин
крещен 28.05.1912
Рождение ребёнка
27.02.1916
Отец ребёнка: Журавлев Петр Космин
Смерть
Неизвестно