Соколюк Захарий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколюк Захарий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Болота, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Соколюк Василий Захарович

Мать ребёнка: Соколюк Мария Леонтьевна

Болота, Кобринский район, Брестская область
https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero31212365 https://partizany.by/partisans/182136/
Смерть
Неизвестно

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