Козлова Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Иван Федорович

Отец ребёнка: Козлов Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Максим Федорович

Отец ребёнка: Козлов Фёдор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Козлов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Козлов Фёдор Дмитриевич

Смерть
1914

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