Козлова Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Фёдор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Козлов Фёдор Дмитриевич
Смерть
1914