Любутова (Любутова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Любутов Иван Большой Федотович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Любутов Иван Большой Федотович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Любутов Иван Большой Федотович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Любутова) Христина Ивановна
Отец ребёнка: Любутов Иван Большой Федотович