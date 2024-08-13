Любутова (Любутова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутова (Любутова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762

Сын: Любутов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Любутов Иван Большой Федотович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Любутов Иван Иванович

Отец ребёнка: Любутов Иван Большой Федотович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Любутов Гаврил Иванович

Отец ребёнка: Любутов Иван Большой Федотович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Любутова) Христина Ивановна

Отец ребёнка: Любутов Иван Большой Федотович

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