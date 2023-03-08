Гусаров Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1946
Сын: Гусаров Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Гусарова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
14.04.1949
Сын: Гусаров Николай Михайлович
Мать ребёнка: Гусарова Александра Ивановна
Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.04.1954
Дочь: Мешкова Ковыршина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Гусарова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1956
Сын: Гусаров Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Гусарова Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно