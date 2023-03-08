Гусаров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусаров Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1946

Сын: Гусаров Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Гусарова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
14.04.1949

Сын: Гусаров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Гусарова Александра Ивановна

Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.04.1954

Дочь: Мешкова Ковыршина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Гусарова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
20.05.1956

Сын: Гусаров Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Гусарова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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