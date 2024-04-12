Жуков Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти14.08.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Смерть
14.08.1944
Польша
Причина смерти: На войне | Польша
Похороны
Неизвестно
Польша, Свентокшиское воеводство, повят Сандомерский, Сандомеж, Военное кладбище советских солдат
могила 230, захоронение 86398213 | Польша, Свентокшиское воеводство, повят Сандомерский, Сандомеж, Военное кладбище советских солдат