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Жуков Сергей Александрович

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Место рождения

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

14.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Жуков Александр Александрович

Мать: Жукова Анна Сергеевна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
14.08.1944
Польша
Причина смерти: На войне | Польша
Похороны
Неизвестно
Польша, Свентокшиское воеводство, повят Сандомерский, Сандомеж, Военное кладбище советских солдат
могила 230, захоронение 86398213 | Польша, Свентокшиское воеводство, повят Сандомерский, Сандомеж, Военное кладбище советских солдат
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