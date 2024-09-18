Сысолятин Иван Никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысолятин Иван Никандрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысолятин Николай

Мать ребёнка: Мария Антоновна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Антоновна

Смерть
Неизвестно

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