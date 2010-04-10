Смирнов Карл Григорьевич
Место рожденияд. Ивановская Кологривский раон Горьковской обл.(ныне Костромской)
Дата рождения06.01.1926
Дата смерти10.04.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1926
Отец: Смирнов Григорий
д. Ивановская Кологривский раон Горьковской обл.(ныне Костромской)
Военная служба
10.08.1944
М
участник ВОВ
Работа или профессия
Около 1944
Мантуровский район ст. Грантовка
токарь МТС
Военная награда
06.04.1985
г. Москва юбиленая
орден Отечественной войны 2 степени
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Нина Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
РЖД
электрик
Образование
Неизвестно
д. Ивановская Кологривского района Горьковской обл
7 кл
Смерть
10.04.2010
г.Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Троекуровское кладбище