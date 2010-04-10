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Смирнов Карл Григорьевич

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Место рождения

д. Ивановская Кологривский раон Горьковской обл.(ныне Костромской)

Дата рождения

06.01.1926

Дата смерти

10.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1926

Отец: Смирнов Григорий

Мать: Смирнова Ираида Михайловна

д. Ивановская Кологривский раон Горьковской обл.(ныне Костромской)
Военная служба
10.08.1944
М
участник ВОВ
Работа или профессия
Около 1944
Мантуровский район ст. Грантовка
токарь МТС
Военная награда
06.04.1985
г. Москва юбиленая
орден Отечественной войны 2 степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Нина Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
РЖД
электрик
Образование
Неизвестно
д. Ивановская Кологривского района Горьковской обл
7 кл
Смерть
10.04.2010
г.Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Троекуровское кладбище
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