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Тимофей Данилов

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

18.02.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

Вычислено 1790 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
18.02.1818 ст.

Отец: Даниил Харлампиев

Мать: Евдокия Андреева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинка у Данилы Харлампиева с женой его Евдокией родился сын Тимофей. Крещен 19-го дня. Восприимники были заштатный священник Иродион Аникеев и деревни Дубешно вдова Ма... Показать все
Смерть
Неизвестно
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