Тимофей Данилов
Место рождения
Дата рождения18.02.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1818 ст.
Отец: Даниил Харлампиев
Мать: Евдокия Андреева
Удельного ведомства деревни Трищелинка у Данилы Харлампиева с женой его Евдокией родился сын Тимофей. Крещен 19-го дня. Восприимники были заштатный священник Иродион Аникеев и деревни Дубешно вдова Ма... Показать все
Смерть
Неизвестно