Степанова (Жохова) Аксинья Зиновьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Степанов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Степанов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винокурова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумакова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Степанов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародубцева Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поветкина Нина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно