Степанова (Жохова) Аксинья Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Жохова) Аксинья Зиновьевна

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Место рождения

Детчино, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жохов Зиновей Пантелеевич

Мать: Жохова Прасковья Михееевна

Детчино, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Степанов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Степанов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винокурова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумакова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Степанов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стародубцева Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поветкина Нина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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