Фекла Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

До 1823

Пол

Женский

Отец

1745 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: Иоанн Иосафов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закедский Иосиф Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Смерть
До 1823

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