Фекла Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиДо 1823
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: Иоанн Иосафов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Смерть
До 1823