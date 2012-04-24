Богаткина Валерия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богаткина Валерия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.2012

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.2012

Отец: Богаткин Михаил Иванович

Мать: не указана

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