Локалин Семён Григорьев
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1861
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Локалин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Локалина Авдотья Леонтьева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Семёнова
Мать ребёнка: Локалина Авдотья Леонтьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Локалин Михайла Семёнович
Мать ребёнка: Локалина Авдотья Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1861