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Локалин Семён Григорьев

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Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

1861

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Локалин Григорий

Мать: не указана

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Локалин Иван Семёнович

Мать ребёнка: Локалина Авдотья Леонтьева

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Семёнова

Мать ребёнка: Локалина Авдотья Леонтьева

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локалин Михайла Семёнович

Мать ребёнка: Локалина Авдотья Леонтьева

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Локалина Авдотья Леонтьева

Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1861
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