Кочетков Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Ищу родственников моего деда, Кочеткова Владимира Ивановича, воевавшего в 1 мировую и получившего ранение. В госпитале он познакомился с моей бабушкой, они поженились, у них родились дети Людмила и Ев... Показать все
Смерть
Неизвестно