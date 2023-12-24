Кочетков Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетков Владимир Иванович

Кочетков Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Ищу родственников моего деда, Кочеткова Владимира Ивановича, воевавшего в 1 мировую и получившего ранение. В госпитале он познакомился с моей бабушкой, они поженились, у них родились дети Людмила и Ев... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close