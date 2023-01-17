Костинова Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1834
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Костинова Аксинья Яковлевна
Отец ребёнка: Костинов Яков Леонович
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Костинова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Костинов Яков Леонович
Рождение ребёнка
02.09.1850
Отец ребёнка: Костинов Яков Леонович
Рождение ребёнка
25.05.1857 ст.
Отец ребёнка: Костинов Яков Леонович
Смерть
Неизвестно