Костинова Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостинова Анастасия Григорьевна

Костинова Анастасия Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1834

Муж: Костинов Яков Леонович

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Костинова Аксинья Яковлевна

Отец ребёнка: Костинов Яков Леонович

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Костинова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Костинов Яков Леонович

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1850

Сын: Костин Семён Яковлевич

Отец ребёнка: Костинов Яков Леонович

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.05.1857 ст.

Сын: Костинов Карп Яковлевич

Отец ребёнка: Костинов Яков Леонович

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close