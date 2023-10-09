Мясищев Владислав Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мясищева Анна Николаевна
Лейпциг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мясищева Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно