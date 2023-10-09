Мясищев Владислав Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМясищев Владислав Тимофеевич

Мясищев Владислав Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мясищев Тимофей Антонович

Мать: Мясищева Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
24.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мясищева Анна Николаевна

Лейпциг
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мясищева Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close