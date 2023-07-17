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Ладыгин Федор Григорьевич

Место рождения

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

24.12.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1892

Отец: Ладыгин Григорий Иванович

Мать: Ладыгина (Легостаева) Мария Илларионовна

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Фонд №173 Опись №16 Дело №817 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Казанка, Романовка, Покровка, Слоновка, Ново-Михайловка, Людвиновка, Успенка, Ильинка за 1892 г. https:/... Показать все
Бракосочетание
27.10.1910

Жена: Ладыгина (Легостаева) Наталья Андреевна

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1875 (1910): с Дмитриевка, Ново-Спасское, Ново-Михайловка, Судьбодаровка, Ново-Богдановка, Александровка Поручители: Криволапов В, Семен Ладыгин, Легостаев НА, Филатов... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1913

Дочь: (Ладыгина) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Ладыгина (Легостаева) Наталья Андреевна

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 2039 (1913) Восприемники: Ладыгин Иван Максимович и девица Ладыгина Евфросиния Григорьевна
Место жительства
Около 1916
Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1916

Сын: Ладыгин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Ладыгина (Легостаева) Наталья Андреевна

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Александровка (Космодамиановская церковь), Гавриловка (Димитриевская церковь), Добринка (Космодамиановская церковь), Ново-Бог... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1918

Дочь: (Ладыгина) Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Ладыгина (Легостаева) Наталья Андреевна

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГБУ "ОГАОО"Фонд №173Опись №16Дело №2341 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел Ново-Богдановка (рождение), Ново-Дмитриевка, Новогеоргиевка (Казанско-Богородицкая цер... Показать все
Смерть
Неизвестно

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