Кочин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Кочина Анастасия

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кочин Михаил

Мать ребёнка: Кочина Анастасия

Быково, Россия
Рождение ребёнка
21.07.1920

Сын: Кочин Валентин

Мать ребёнка: Кочина Анастасия

Быково, Россия
Рождение ребёнка
1924

Сын: Кочин Александр

Мать ребёнка: Кочина Анастасия

Быково, Россия
Рождение ребёнка
01.07.1926

Дочь: Прусакова Зинаида

Мать ребёнка: Кочина Анастасия

Быково, Россия
Рождение ребёнка
1930

Сын: Кочин Василий

Мать ребёнка: Кочина Анастасия

Быково, Россия
Рождение ребёнка
1930

Сын: Кочин Павел

Мать ребёнка: Кочина Анастасия

Быково, Россия
Рождение ребёнка
01.12.1931

Дочь: Маркова Людмила

Мать ребёнка: Кочина Анастасия

Быково, Россия
Рождение ребёнка
10.10.1933

Сын: Кочин Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Кочина Анастасия

СССР, Ивановская область, Южский район, деревня Быково
Рождение ребёнка
1938

Сын: Кочин Вячеслав

Мать ребёнка: Кочина Анастасия

Быково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочина Анастасия

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