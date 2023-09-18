Кочин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Кочина Анастасия
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кочин Михаил
Мать ребёнка: Кочина Анастасия
Быково, Россия
Рождение ребёнка
21.07.1920
Сын: Кочин Валентин
Мать ребёнка: Кочина Анастасия
Быково, Россия
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кочин Александр
Мать ребёнка: Кочина Анастасия
Быково, Россия
Рождение ребёнка
01.07.1926
Дочь: Прусакова Зинаида
Мать ребёнка: Кочина Анастасия
Быково, Россия
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кочин Василий
Мать ребёнка: Кочина Анастасия
Быково, Россия
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кочин Павел
Мать ребёнка: Кочина Анастасия
Быково, Россия
Рождение ребёнка
01.12.1931
Дочь: Маркова Людмила
Мать ребёнка: Кочина Анастасия
Быково, Россия
Рождение ребёнка
10.10.1933
Мать ребёнка: Кочина Анастасия
СССР, Ивановская область, Южский район, деревня Быково
Рождение ребёнка
1938
Сын: Кочин Вячеслав
Мать ребёнка: Кочина Анастасия
Быково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочина Анастасия