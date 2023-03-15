Малышев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти29.04.1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Малышев Дмитрий
Мать: Малышева ?
Рождение ребёнка
1895
Сын: Малышев Петр
Мать ребёнка: Малышева ?
Рождение ребёнка
1900
Дочь: ?
Мать ребёнка: Малышева ?
Рождение ребёнка
1900
Сын: Малышев Филипп
Мать ребёнка: Малышева ?
Рождение ребёнка
1902
Сын: Малышев Иван
Мать ребёнка: Малышева ?
Рождение ребёнка
1910
Дочь: ?
Мать ребёнка: Малышева ?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Малышев ?
Мать ребёнка: Малышева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малышева ?
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин из бывших помещичьих
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
29.04.1926
Похороны
Неизвестно