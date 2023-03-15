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Малышев Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

29.04.1926

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Малышев Дмитрий

Мать: Малышева ?

Рождение ребёнка
1895

Сын: Малышев Петр

Мать ребёнка: Малышева ?

Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: ?

Мать ребёнка: Малышева ?

Рождение ребёнка
1900

Сын: Малышев Филипп

Мать ребёнка: Малышева ?

Рождение ребёнка
1902

Сын: Малышев Иван

Мать ребёнка: Малышева ?

Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: ?

Мать ребёнка: Малышева ?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Малышев ?

Мать ребёнка: Малышева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева ?

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин из бывших помещичьих
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
29.04.1926
Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
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