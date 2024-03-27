Измаилов Ахмеджан Исмаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измаилов Ахмеджан Исмаилович

Место рождения

с. Трехозерье Краснооктябрьский район

Дата рождения

1905

Дата смерти

16.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Исмаил

Мать: не указана

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
22.09.1927

Дочь: Хайруллина Халидя

Мать ребёнка: Измайлова Манжан

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
01.10.1934

Дочь: Халиллулина Ляль

Мать ребёнка: Измайлова Манжан

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
06.08.1936

Сын: Ахметжанов Халит Ахмеджанович

Мать ребёнка: Измайлова Манжан

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
25.03.1939

Сын: Ахметжанов Хаммят Ахмеджанович

Мать ребёнка: Измайлова Манжан

д.Трех-Озерки
Рождение ребёнка
25.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Измайлова Манжан

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметжанов Эниэм

Мать ребёнка: Измайлова Манжан

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметжанов Хамис

Мать ребёнка: Измайлова Манжан

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закярия

Мать ребёнка: Измайлова Манжан

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметжанов Зяки

Мать ребёнка: Измайлова Манжан

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Измайлова Манжан

Военная служба
Неизвестно
Измайлов Ахмет Именной список части Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Горьковская обл., Красно-Октябрьский р-н, д. Трех-Озер Место призыва: Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 128 гв. сп 44 гв. сд Выбытие из воинской части: 16.01.1943 Дата прибытия: 06.11.1942
Смерть
16.01.1943
под Сталинградом
Похороны
Неизвестно
Волгоград
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