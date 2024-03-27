Измаилов Ахмеджан Исмаилович
Место рожденияс. Трехозерье Краснооктябрьский район
Дата рождения1905
Дата смерти16.01.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Исмаил
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
22.09.1927
Дочь: Хайруллина Халидя
Мать ребёнка: Измайлова Манжан
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
01.10.1934
Дочь: Халиллулина Ляль
Мать ребёнка: Измайлова Манжан
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
06.08.1936
Сын: Ахметжанов Халит Ахмеджанович
Мать ребёнка: Измайлова Манжан
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
25.03.1939
Сын: Ахметжанов Хаммят Ахмеджанович
Мать ребёнка: Измайлова Манжан
д.Трех-Озерки
Рождение ребёнка
25.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Измайлова Манжан
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметжанов Эниэм
Мать ребёнка: Измайлова Манжан
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметжанов Хамис
Мать ребёнка: Измайлова Манжан
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закярия
Мать ребёнка: Измайлова Манжан
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметжанов Зяки
Мать ребёнка: Измайлова Манжан
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Измайлова Манжан
Военная служба
Неизвестно
Измайлов Ахмет Именной список части Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Горьковская обл., Красно-Октябрьский р-н, д. Трех-Озер Место призыва: Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 128 гв. сп 44 гв. сд Выбытие из воинской части: 16.01.1943 Дата прибытия: 06.11.1942
Смерть
16.01.1943
под Сталинградом
Похороны
Неизвестно
Волгоград