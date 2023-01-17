Сомов Прохор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомов Прохор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салажникова Мария

Мать ребёнка: Сомова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Просковья Прохоровна

Мать ребёнка: Сомова Марфа

Вертное, Думиничский район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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