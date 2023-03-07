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Останин Матвей Антонов

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Место рождения

Над Черною Лобанью

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.
Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Останин Антон Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Останин Федот Матвеев

Мать ребёнка: Останина Ирина Зиновьева

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Анна Матвеева

Мать ребёнка: Останина Ирина Зиновьева

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Останин Иван Матвеев

Мать ребёнка: Останина Ирина Зиновьева

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Останин Андрей Матвеев

Мать ребёнка: Останина Ирина Зиновьева

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Ирина Матвеева

Мать ребёнка: Останина Ирина Зиновьева

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Анна Матвеева

Мать ребёнка: Останина Фекла Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Останин Иван Матвеев

Мать ребёнка: Останина Фекла Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Фекла Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Ирина Зиновьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782
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