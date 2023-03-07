Останин Матвей Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Останин Антон Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Останина Ирина Зиновьева
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Анна Матвеева
Мать ребёнка: Останина Ирина Зиновьева
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Останин Иван Матвеев
Мать ребёнка: Останина Ирина Зиновьева
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Останина Ирина Зиновьева
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Ирина Матвеева
Мать ребёнка: Останина Ирина Зиновьева
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Анна Матвеева
Мать ребёнка: Останина Фекла Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Останин Иван Матвеев
Мать ребёнка: Останина Фекла Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Останина Ирина Зиновьева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782