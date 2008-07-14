Смирнов Сергей Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1947
Дата смерти14.07.2008
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.09.19
Дочь: Стерхова (Смирнова) Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение
09.06.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.07.2008