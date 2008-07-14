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Смирнов Сергей Никандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1947

Дата смерти

14.07.2008

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

Не указана

Дети

19 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.09.19

Дочь: Стерхова (Смирнова) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение
09.06.1947

Отец: Смирнов Никандр Алексеевич

Мать: Смирнова (Рыбакова) Анастасия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.07.2008

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