Силуянова (Лобовикова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Лобовикова Анна
Рождение ребёнка
23.06.1960
Дочь: Левина Любовь Юрьевна
Отец ребёнка: Силуянов Юрий Александрович
Рождение ребёнка
30.06.1965
Дочь: Шатова Марина Юрьевна
Отец ребёнка: Силуянов Юрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пенне Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Силуянов Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно