Морозов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Морозов Сергей

Мать: Морозова Варвара

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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