Козун Игорь Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозун Игорь Николаевич

Козун Игорь Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1954

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Липкус Ольга Ивановна

Петропавловск-Камчатский
Бракосочетание
09.07.1999

Жена: скрыто настройками приватности

Петропавловск-Камчатский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липкус Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Петропавловск -Камчатский
Развод
Неизвестно

Жена: Липкус Ольга Ивановна

Петропавловск-Камчатский
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close