Козун Игорь Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1954
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1954
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Липкус Ольга Ивановна
Петропавловск-Камчатский
Бракосочетание
09.07.1999
Жена: скрыто настройками приватности
Петропавловск-Камчатский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Липкус Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Петропавловск -Камчатский
Развод
Неизвестно
Жена: Липкус Ольга Ивановна
Петропавловск-Камчатский