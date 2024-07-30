Шапиро Абрам Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШапиро Абрам

Шапиро Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапиро Има Яковлевич

Мать ребёнка: Шапиро (Рахманчик) Циля Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапиро (Рахманчик) Циля Иосифовна

Рождение ребёнка
15.11.1926

Дочь: Ригер (Шапиро) Рая Яковлевна

Мать ребёнка: Шапиро (Рахманчик) Циля Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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