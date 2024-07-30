Шапиро Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапиро Има Яковлевич
Мать ребёнка: Шапиро (Рахманчик) Циля Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1926
Дочь: Ригер (Шапиро) Рая Яковлевна
Мать ребёнка: Шапиро (Рахманчик) Циля Иосифовна
Смерть
Неизвестно