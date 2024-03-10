Заводчикова (Киселева) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводчикова (Киселева) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1891

Дата смерти

22.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1891

Отец: Киселев Дмитрий Поликарпович

Мать: Киселева Пелагея Назаровна

Рождение ребёнка
01.04.1920

Дочь: Збунь Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Заводчиков Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
26.09.1925

Дочь: Заводчикова Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Заводчиков Федор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заводчиков Федор Григорьевич

Смерть
22.10.1967
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