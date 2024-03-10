Заводчикова (Киселева) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1891
Дата смерти22.10.1967
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1891
Рождение ребёнка
01.04.1920
Дочь: Збунь Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Заводчиков Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
26.09.1925
Дочь: Заводчикова Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Заводчиков Федор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1967