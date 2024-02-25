Путилов Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Путилова Любовь Алексеевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.11.1983
Сын: Путилов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Путилова Любовь Алексеевна