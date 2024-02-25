Путилов Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путилов Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Путилова Любовь Алексеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.11.1983

Сын: Путилов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Путилова Любовь Алексеевна

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