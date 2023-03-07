Макова Феодосия
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Маков Лаврентий Евдокимович
Отец ребёнка: Маков Евдоким Филимонович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Маков Евдоким Филимонович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Дарья Евдокимовна
Отец ребёнка: Маков Евдоким Филимонович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина Евдокимовна
Отец ребёнка: Маков Евдоким Филимонович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Маков Евдоким Филимонович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Маков Евдоким Филимонович
Смерть
Неизвестно