Макова Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макова Феодосия

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Маков Лаврентий Евдокимович

Отец ребёнка: Маков Евдоким Филимонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Маков Евдоким Филимонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дарья Евдокимовна

Отец ребёнка: Маков Евдоким Филимонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина Евдокимовна

Отец ребёнка: Маков Евдоким Филимонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Маков Евдоким Филимонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Маков Яков Евдокимович

Отец ребёнка: Маков Евдоким Филимонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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