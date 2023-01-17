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Шутов Николай Семенович

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Место рождения

Степаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

15.05.1922

Дата смерти

19.07.1984

Пол

Мужской

Отец

Между 1898 и 1900 г.р.

Мать

Между 1898 и 1900 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

1950 г.р.
1951 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1922

Отец: Шутов Семен Васильевич

Мать: Шутова Дарья Зикельевна

Степаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
19.08.1948

Жена: Шутова Софья Сергеевна

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.10.1950

Сын: Шутов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Шутова Софья Сергеевна

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.11.1951

Сын: Шутов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Шутова Софья Сергеевна

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шутова Софья Сергеевна

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шутова Софья Сергеевна

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Смерть
19.07.1984
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
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