Шутов Николай Семенович
Место рождения
Дата рождения15.05.1922
Дата смерти19.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1922
Отец: Шутов Семен Васильевич
Мать: Шутова Дарья Зикельевна
Бракосочетание
19.08.1948
Жена: Шутова Софья Сергеевна
Рождение ребёнка
27.10.1950
Мать ребёнка: Шутова Софья Сергеевна
Рождение ребёнка
28.11.1951
Сын: Шутов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Шутова Софья Сергеевна
Рождение ребёнка
27.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шутова Софья Сергеевна
Рождение ребёнка
06.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шутова Софья Сергеевна
Смерть
19.07.1984