Шестёркин Григорий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1992
Дочь: Лохматова-Шестёркина Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Шестёркина-Лаптева Наталья Александровна
Рождение ребёнка
14.05.2004
Сын: Шестёркин Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Шестёркина-Лаптева Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно