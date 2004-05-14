Шестёркин Григорий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестёркин Григорий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1992

Дочь: Лохматова-Шестёркина Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Шестёркина-Лаптева Наталья Александровна

Рождение ребёнка
14.05.2004

Сын: Шестёркин Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Шестёркина-Лаптева Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестёркина-Лаптева Наталья Александровна

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