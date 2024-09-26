Марченко Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Василий Ефимович
Мать ребёнка: Марченко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Марченко) Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Марченко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марченко ?
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мацукова (Марченко) Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Марченко ?
Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно