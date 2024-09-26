Марченко Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Василий Ефимович

Мать ребёнка: Марченко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Марченко) Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Марченко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченко ?

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мацукова (Марченко) Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Марченко ?

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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