Берднов Николай Иванович
Место рожденияKryazhim, Saratov Oblast Russian Federation
Дата рождения07.05.1955
Дата смерти14.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1955
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.08.2021
Похороны
Неизвестно