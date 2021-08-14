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Берднов Николай Иванович

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Место рождения

Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation

Дата рождения

07.05.1955

Дата смерти

14.08.2021

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1955

Отец: Берднов Иван Яковлевич

Мать: Берднова Анастасия Ермолаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.08.2021
Похороны
Неизвестно

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