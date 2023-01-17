Цветков Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦветков Анатолий Александрович

Цветков Анатолий Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1952

Дата смерти

24.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1952

Отец: Цветков Александр Дмитриевич

Мать: Косарева Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
15.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цветкова Людмила Павловна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
14.02.1984

Сын: Цветков Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Цветкова Людмила Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цветкова Людмила Павловна

Смерть
24.06.1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close