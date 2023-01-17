Цветков Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1952
Дата смерти24.06.1986
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1952
Рождение ребёнка
15.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цветкова Людмила Павловна
Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
14.02.1984
Сын: Цветков Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Цветкова Людмила Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.1986