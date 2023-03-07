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Булатова Феодора Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Анна Львова

Отец ребёнка: Булатов Лев (Леонтий) Силин

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Марфа Львова

Отец ребёнка: Булатов Лев (Леонтий) Силин

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Булатов Стефан Львов

Отец ребёнка: Булатов Лев (Леонтий) Силин

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Булатов Спиридон Львов

Отец ребёнка: Булатов Лев (Леонтий) Силин

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Евдокия Львова

Отец ребёнка: Булатов Лев (Леонтий) Силин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Лев (Леонтий) Силин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816
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