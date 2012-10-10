Иванова Жанна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Жанна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.2012

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.2012

Отец: Иванов Сергей

Мать: Иванова Юлия Андреевна

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