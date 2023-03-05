Костюничев Егор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостюничев Егор Кузьмич

Костюничев Егор Кузьмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1970 по 1978

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1955

Дочь: Шальчинова Галина Егоровна

Мать ребёнка: Костюничева Мария Петровна

Рождение ребёнка
Около 1958

Дочь: Руфина Егоровна

Мать ребёнка: Костюничева Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костюничев Аркадий Егорович

Мать ребёнка: Костюничева Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюничева Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костюничев Леонид Егорович

Мать ребёнка: Костюничева Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюничева Мария Петровна

Смерть
С 1970 по 1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close