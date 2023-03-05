Костюничев Егор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1970 по 1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1955
Дочь: Шальчинова Галина Егоровна
Мать ребёнка: Костюничева Мария Петровна
Рождение ребёнка
Около 1958
Дочь: Руфина Егоровна
Мать ребёнка: Костюничева Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костюничев Аркадий Егорович
Мать ребёнка: Костюничева Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костюничев Леонид Егорович
Мать ребёнка: Костюничева Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1970 по 1978