Моисеев Еремей Андреевич
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рождения1857
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Мосеева) Агафья Еремеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Мосеева) Вера Еремеевна
Мать ребёнка: не указана