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Моисеев Еремей Андреевич

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

1857

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Моисеев Андрей Васильевич

Мать: Моисеева Маремьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Моисеев Тарас Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Моисеев Михаил Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Моисеев Иван Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Мосеева) Агафья Еремеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Мосеева) Вера Еремеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1897

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