Кравченко Владимир (Vladimir) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Владимир (Vladimir)

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Место рождения

г.Березники Пермской области

Дата рождения

01.05.1971

Дата смерти

15.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Березники Пермской области
Бракосочетание
24.12.1992

Жена: Кравченко (kravchenko) Ольга (Olga)

Калининград
Супруг(-а): Ольга Кравченко (Шарапова)
Рождение ребёнка
29.12.1997

Дочь: Мария (Maria)

Мать ребёнка: Кравченко (kravchenko) Ольга (Olga)

Калининград
Развод
Неизвестно

Жена: Кравченко (kravchenko) Ольга (Olga)

Смерть
15.01.2007
Калининград
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Калининград
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