Кравченко Владимир (Vladimir)
Место рожденияг.Березники Пермской области
Дата рождения01.05.1971
Дата смерти15.01.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Березники Пермской области
Бракосочетание
24.12.1992
Калининград
Супруг(-а): Ольга Кравченко (Шарапова)
Рождение ребёнка
29.12.1997
Дочь: Мария (Maria)
Мать ребёнка: Кравченко (kravchenko) Ольга (Olga)
Калининград
Развод
Неизвестно
Смерть
15.01.2007
Калининград
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Калининград