Власий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 10.12.1888
Сын: Пищев Иван Власович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей Власович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Власович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Власович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Власовна
Мать ребёнка: не указана