Vogel Catharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vogel Catharina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Schmidt Anton

Рождение ребёнка
13.06.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Schmidt Anton

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Schmidt Anton

Смерть
Неизвестно
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