Хлебников Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебников Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полуянова Ульяна Владимировна

Мать ребёнка: Хлебникова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлебникова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Хлебникова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлебникова Вера Владимировна

Мать ребёнка: Хлебникова Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлебникова Анна Дмитриевна

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