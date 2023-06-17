Хлебников Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полуянова Ульяна Владимировна
Мать ребёнка: Хлебникова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлебникова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Хлебникова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлебникова Вера Владимировна
Мать ребёнка: Хлебникова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно