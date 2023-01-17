Ковалева-Жемчугова (Ковалева) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева-Жемчугова (Ковалева) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Ярославская обл.

Дата рождения

31.07.1768

Дата смерти

07.03.1803

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославская обл.
Место жительства
С 1779 по 1797
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.03.1803
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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