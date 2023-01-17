Ковалева-Жемчугова (Ковалева) Прасковья Ивановна
Место рожденияЯрославская обл.
Дата рождения31.07.1768
Дата смерти07.03.1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Ярославская обл.
Место жительства
С 1779 по 1797
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.03.1803