Ерохин Савелий Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле ?.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1881 ст.
Дочь: Астафьева (Ерохина) Анастасия Савельевна
Мать ребёнка: Ерохина (Андриевских) Степанида Семеновна
Смерть
После ?.01.1943