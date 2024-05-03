Ерохин Савелий Ананьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ерохин Савелий Ананьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После ?.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерохина (Андриевских) Степанида Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Ерохина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
22.03.1881 ст.

Дочь: Астафьева (Ерохина) Анастасия Савельевна

Мать ребёнка: Ерохина (Андриевских) Степанида Семеновна

Ерохина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
После ?.01.1943

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