Чуйков Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйков Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1940

Дата смерти

20.09.1990

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1940

Отец: Чуйков Петр Иванович

Мать: Чуйкова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуйкова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуйкова Мария Николаевна

Смерть
20.09.1990
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