Чуйков Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1940
Дата смерти20.09.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1940
Отец: Чуйков Петр Иванович
Мать: Чуйкова Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуйкова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуйкова Мария Николаевна
Смерть
20.09.1990