Борисюк Андрей Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1775
Отец: Борисюк Влас
Мать: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисюк Евдокия
Рождение ребёнка
11.11.1800
Мать ребёнка: Борисюк Евдокия
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Куприянюк (Борисюк) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Борисюк Евдокия
Смерть
Неизвестно