Борисюк Андрей Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисюк Андрей Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1775

Отец: Борисюк Влас

Мать: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисюк Евдокия

Рождение ребёнка
11.11.1800

Сын: Борисюк Данил Андреевич

Мать ребёнка: Борисюк Евдокия

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Куприянюк (Борисюк) Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Борисюк Евдокия

Смерть
Неизвестно

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